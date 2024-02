Glen Burnie Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Glen Burnie-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,47 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,87 Prozent liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird. Bezogen auf die Aktienkursentwicklung liegt die Rendite von Glen Burnie mit -11,73 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Finanzaktien um mehr als 15 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich mit einer mittleren Rendite von -2,35 Prozent liegt das Unternehmen mit 9,38 Prozent deutlich darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Glen Burnie mit einem Wert von 9,58 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 18,84, was einer Unterbewertung von 49 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Glen Burnie-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,84 USD. Der letzte Schlusskurs von 6,28 USD weist somit eine Abweichung von -8,19 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Jedoch zeigt die Analyse der letzten 50 Handelstage, dass der letzte Schlusskurs von 6,3 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für die Glen Burnie-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.