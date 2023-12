Glaxosmithkline Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Aktie von Gsk lockt aktuell Anleger mit einer Dividendenrendite von 3,7 %, was 0,63 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt im Bereich Arzneimittel liegt. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens nur minimal höher ausfallen und die Ausschüttungspolitik des Konzerns als "neutral" bewertet wird.

Im Hinblick auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) der Gsk einen Wert von 49,57, was ebenfalls als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, weist mit 44,34 ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "neutral" für die Aktie.

Nach fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie von Gsk als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 11,28 insgesamt 96 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der bei 270,71 liegt. Somit erhält die Aktie gemäß der fundamentalen Analyse die Einstufung "gut".

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt bezüglich Gsk war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich jedoch vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen. Somit erhält Gsk auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "neutral"-Bewertung.