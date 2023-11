Glaxosmithkline Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Gsk-Aktie wird in einem News-Artikel analysiert. Dabei werden verschiedene Faktoren betrachtet, um eine Einschätzung abzugeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zurzeit gering ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ist kaum verändert, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Auch die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist negativ. Die Auswertung der Äußerungen der letzten Wochen führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Zudem zeigen die Handelssignale aus den sozialen Medien überwiegend negative Signale. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt ebenfalls eine Einschätzung. Für die Gsk-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 78,19, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht, und ein RSI25-Wert von 58,61, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Somit wird der Aktie aufgrund des RSI eine "Schlecht"-Bewertung gegeben.

Die Analysten schätzen die Gsk-Aktie langfristig als "Neutral" ein. Von 18 Analysten waren 3 positiv, 4 neutral und 1 negativ. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (2 positiv, 1 neutral, 1 negativ). Das Kursziel der Analysten liegt bei 1566,25 GBP, was einer erwarteten positiven Entwicklung von 7,1 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung für die Gsk-Aktie basierend auf dem Sentiment und Buzz im Internet, der Anleger-Stimmung und dem RSI. Die Analysten sehen die Aktie hingegen langfristig als "Neutral" an.