Glaxosmithkline Aktie: Jetzt wird es spannend!

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Einschätzung für die Gsk-Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Gesamtbewertungen belaufen sich auf 3 Gut, 4 Neutral und 1 Schlecht. Bezogen auf die vorliegenden Studien des letzten Monats gilt die Aktie kurzfristig als "Neutral", mit 1 Analysten, die den Titel als Gut einstufen, 2 als Neutral und 0 als Schlecht.

Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 1577,5 GBP angesiedelt, was einer erwarteten Performance von 10,1 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Kurs von 1432,8 GBP. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, während die Redaktion insgesamt das Rating "Neutral" vergibt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Gsk 3,7 Prozent, was 1,51 Prozent unter dem Mittelwert (5,21) für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhält Gsk in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Gsk-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1422,3 GBP zum aktuellen Kurs (1432,8 GBP) bei +0,74 Prozent liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso erhält die Gsk-Aktie auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Gsk von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab 4 Gut- und 0 Schlecht-Signale, wodurch die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

