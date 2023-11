Glaxosmithkline Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

An der Börse London notiert die Aktie Gsk am 16.11.2023, 15:14 Uhr, mit dem Kurs von 1383.4 GBP. Die Aktie der Gsk wird dem Segment "Arzneimittel" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Gsk nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Gsk mit einem Wert von 11,28 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Arzneimittel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 270,83 , womit sich ein Abstand von 96 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Gsk-Aktie ein Durchschnitt von 1426,23 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1383,4 GBP (-3 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (1470,2 GBP) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,9 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Gsk-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Gsk erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 3,7 % ist Gsk im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (3,19 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,51 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.