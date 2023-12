GlaxoSmithKline ADR Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Aktie von Gsk bietet aktuell eine Dividendenrendite von 3,7 %, was einen Mehrertrag von 0,63 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche bedeutet. Dies ergibt eine "Neutral" Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Medien zeigt sich neutral in Bezug auf Gsk in den letzten zwei Wochen, jedoch sind in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Themen zu erkennen. Dies führt zu einer "Neutral" Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer, obwohl frühere Analysen hauptsächlich positive Signale ergeben haben.

Die technische Analyse der Gsk-Aktie zeigt eine "Neutral"-Bewertung sowohl im Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage.

Die Analysten geben eine insgesamt "Neutral" Einschätzung, basierend auf 3 Buy, 4 Neutral und 1 Sell-Empfehlungen. Kurzfristig wird die Aktie jedoch als "Gut"-Titel angesehen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 1546,25 GBP, was einer Entwicklung um 6,21 Prozent entspricht. Daher erhalten die Analysten-Untersuchungen insgesamt das Rating "Gut".