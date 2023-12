Glaukos Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Analysten sind sich uneinig über die Glaukos-Aktie, da es sowohl positive als auch neutrale Bewertungen gibt. In den letzten 12 Monaten wurden 5 positive, 4 neutrale und keine negativen Bewertungen abgegeben. Im vergangenen Monat gab es 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 65,89 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -18,9 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet. Insgesamt führt die Analyse zu einer neutralen Einschätzung.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Glaukos mit 83,8 unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für Glaukos ist überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen über das Unternehmen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Glaukos.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -88,69 Prozent zum Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Glaukos eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.