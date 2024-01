Glatfelter Corporation Aktie: Chancenlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Glatfelter-RSI liegt bei 80,95, was einer Bewertung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25 beträgt 41,78, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse der Glatfelter-Aktie ergibt sich eine Abweichung von -32,94 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,55 USD mit dem aktuellen Kurs von 1,71 USD vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,55 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich bei Glatfelter eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt besonders positive Anleger-Stimmung bezüglich Glatfelter. In den vergangenen beiden Wochen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Glatfelter, mit verschiedenen Bewertungen basierend auf technischer Analyse, Sentiment und Anleger-Stimmung. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft entwickeln werden.