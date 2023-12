Glatfelter Corporation Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Glatfelter-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Der aktuelle Kurs von 1,63 USD liegt 37,79 Prozent unter dem GD200 (2,62 USD), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Allerdings zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 1,55 USD, was einem Abstand von +5,16 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Glatfelter auf kurzfristiger (7 Tage) und etwas längerfristiger (25 Tage) Basis ebenfalls als neutral eingestuft. Der 7-Tage-RSI liegt bei 30,23 Punkten, was auf weder überkauft noch überverkauft hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 40,44. Somit erhält die Aktie für beide RSI-Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings ist die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf dieser Grundlage.

Hinsichtlich der Anlegerstimmung in sozialen Medien wird Glatfelter in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Kommentare und Wortmeldungen rund um den Wert waren größtenteils neutral, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse, der Relative Strength Index, das Sentiment und die Anleger-Stimmung ergeben zusammen eine neutrale bis schlechte Bewertung der Glatfelter-Aktie.