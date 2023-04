Glasfaservertrieb an der Haustür stößt auf Kritik: Warum der Direktvertrieb trotzdem boomt - und nicht ersetzt werden kann

Hameln (ots) -Plötzlich klingelt es, vor der Tür stehen fremde Menschen und wollen sich nach dem Internetanschluss erkundigen: Ein Szenario, wie es deutsche Haushalte bereits seit Jahrzehnten erleben - oftmals zum Unmut der Bewohner. Doch steht der Glasfaservertrieb an der Haustür wegen der anhaltenden Kritik auf wackeligen Beinen?"Im Gegenteil: Keine Vertriebsmaßnahme ist tatsächlich so effizient wie das Door-to-Door-Geschäft", sagt Patrick Grabowski. Als Verkaufsexperte arbeitete er bereits mit hunderten Vertrieblern aus dem Glasfaser-Bereich und weiß angesichts ihres stetig wachsenden Erfolgs, dass es aktuell keine Alternative zum Direktvertrieb gibt - obwohl es immer wieder Versuche dazu gab. Warum das so ist, verrät er im folgenden Gastartikel.Digitalisierung schreitet weiter voranDie Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran und eine zuverlässige digitale Infrastruktur ist mittlerweile unverzichtbar für den modernen Alltag. Glasfasernetze werden deshalb in sämtlichen Regionen ausgebaut, um eine leistungsstarke Verbindung zu gewährleisten. Ob für private Nutzer, Unternehmen oder staatliche Einrichtungen - jeder benötigt schnelle Leitungen, um bequem surfen zu können. Die Nachfrage nach schnellem Internet ist ungebrochen und wird auch in Zukunft nicht abnehmen.Langsames Internet in vielen OrtschaftenAllerdings gibt es in Deutschland nach wie vor Ortschaften, die vom Internet abgekapselt sind. Das ist problematisch, insbesondere mit Blick auf den Arbeitsmarkt, der vermehrt auf die Tätigkeit aus dem Home-Office setzt. Schnelle Leitungen sind notwendig, um Beruf und Schulaufgaben am PC problemlos erledigen zu können. Aber auch für die Freizeitgestaltung sind schnelle Leitungen unverzichtbar. Unterhaltungsmedien, Streaming-Dienste und soziale Netzwerke gehören zum Alltag zahlreicher Familien und werden auch in Zukunft nicht verschwinden.Nachfrage nach Glasfaserinternet steigt immer mehrUm die steigende Nachfrage nach schnellem Internet zu bedienen, gibt es mittlerweile zahlreiche Anbieter, die Glasfasernetze ausbauen und Verträge anbieten. Hierbei setzt ein Großteil der Anbieter auf Direktvertrieb, um Kunden direkt an der Haustür zu gewinnen. Allerdings stößt dieser Vertriebsweg auch auf Kritik, da er bei manchen Hausbewohnern auch Unmut auslöst.Nichts desto trotz boomt der Glasfaservertrieb an der Haustür weiter. Denn der Bedarf nach schnellen Leitungen wächst stetig voran, was Jobs wie den des Glasfaserberaters äußerst zukunftssicher macht. Auch Quereinsteiger haben somit die Möglichkeit, schnell Erfolge zu erzielen und von attraktiven Aufstiegsmöglichkeiten im Zukunftsmarkt der Digitalisierung zu profitieren.FazitTrotz der Kritik am Direktvertrieb bleibt dieser Vertriebsweg für den Glasfaserausbau unverzichtbar, um Kunden direkt zu gewinnen und eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten. Vertriebspartner profitieren von attraktiven Vorteilen und haben gute Chancen, eine erfolgreiche Karriere aufzubauen. Denn der Bedarf nach schnellem Internet wird auch in Zukunft nicht abnehmen und der Ausbau der digitalen Infrastruktur wird weiter voranschreiten.Allerdings ist es wichtig, dass der Direktvertrieb ethisch und verantwortungsbewusst erfolgt. Kunden sollten nicht zu Vertragsabschlüssen gedrängt werden und transparent über die angebotenen Leistungen und Kosten informiert werden. Nur so kann das Vertrauen in den Glasfaservertrieb gestärkt und langfristige Kundenbeziehungen aufgebaut werden.Über Patrick Grabowski:Patrick Grabowski und sein Geschäftspartner Ali Türüt sind die Geschäftsführer der United Promotion GmbH. Mit ihrer Agentur bieten sie anderen Menschen die Chance, in der Glasfaserberatung im Außendienst tätig zu werden und dabei vollkommen selbstständig zu agieren. Gleichzeitig bilden sie die Vertriebler aus und versorgen sie mit einer modernen Ausstattung sowie ausgeklügelten Vertriebs-Tools. Mehr Informationen dazu unter: https://www.united-promotion.eu/Pressekontakt:United Promotion GmbHVertreten durch: Ali Türüt, Patrick Grabowskihttps://www.united-promotion.euinfo@united-promotion.euPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: United Promotion GmbH, übermittelt durch news aktuell