Glasfaser für Sachsen-Anhalt - weitere 2.000 Haushalte am Netz

Barleben/Berlin/Bernau (ots) -In der Altmark wurde zum Jahresende der Startschuss für die Aktivierung der Glasfaserhausanschlüsse in den verschiedenen Ausbauregionen des Landkreises Salzwedel und im Landkreis Stendal gegeben. In zahlreichen Gemeinden konnte der symbolische Button an den Technikgebäuden der DNS:NET gemeinsam mit dem Zweckverband Breitband Altmark, den Bürgermeistern und der DNS:NET gedrückt werden. Unter anderem erfolgte dies in Arneburg-Goldbeck, in Elbe-Havel-Land, in der Region um Osterburg und in der östlichen Altmark.Seit der dritten Januarwoche gingen Tausende Haushalte der Altmark ans Netz der DNS:NET. So startete das Jahr mit 1.100 Anschlüssen in Apenburg im Landkreis Salzwedel, in Erxleben und Flessau (Osterburg). Mit weiteren Ortsteilen der Stadt Tangerhütte, im Elbe-Havel-Land (Landkreis Stendal) sowie Ortsteilen von Arendsee, Bismark und Kalbe im Altmarkkreis Salzwedel geht es im Februar weiter, sodass Mitte Februar knapp 2.000 Haushalte ihren FTTH-Anschluss bei der DNS:NET nutzen können.2023 steht bei der DNS:NET im Zeichen des zügigen FTTH-Ausbaus und der Versorgung mit schnellsten Datenpaketen (https://shop.dns-net.de/shop/verfuegbarkeit), auch in der Altmark in Sachsen-Anhalt. Hier steuert der Zweckverband Breitband Altmark (http://www.breitband-altmark.de) das kommunale Netz und Gesamtprojekt, bei dem zwanzig Gemeinden und zwei Landkreise ihre kommunale Infrastruktur direkt aufbauen. Die bislang unterversorgte Fläche erstreckt sich über 4.700 Quadratkilometer. Nach Fertigstellung des zukunftsfähigen Glasfasernetzes sollen über 30.000 Haushalte mit zukunftsfähigen Glasfaserleitungen und attraktiven Kommunikationspaketen (http://www.altmark-netz.de/) versorgt werden.Die DNS:NET ist technologischer Partner und Betreiber des kommunalen Glasfaser-Netzes und versorgt auf der Basis der neuen FTTH-Infrastruktur mit Internet-, Telefonie und TV-Diensten. Dazu gehören Datenraten von 500 MBit/s, Telefonie, vorkonfigurierte Router und digitales Fernsehen mit über 100 Programmen und in brillianter HD-Qualität (http://www.dns-net.de/privatkunden/fernsehen).Aktuelle Infos zum Ausbau in Brandenburg (http://www.dns-net.de/newsartikel?id=163)Infos über neue Jobs: dns-net.de/karriereÜber die DNS:NET Internet Service GmbH:Die DNS:NET Internet Service ist Spezialist für den Breitbandausbau und Erschließung bislang unterversorgter Regionen mit Glasfaser. Das Berlin/Brandenburger Telekommunikationsunternehmen wurde 1998 gegründet und gehört zu den Full-Service Netzbetreibern in Deutschland mit Sitz in Berlin, Kundencentern in Brandenburg und Niederlassung in Sachsen-Anhalt. In Brandenburg ist die DNS:NET der größte alternative Breitbandversorger. Das Dienstleistungsportfolio der DNS:NET bildet das gesamte Spektrum von Rechenzentrumsdienstleistungen und IP-basierten Services für Geschäftskunden, Full-Service-Lösungen für die Immobilienwirtschaft sowie Highspeed Internet (Telefonie, Internet- und TV-Anschlüsse) für Privatkunden ab. DNS:NET betreibt eigene Glasfaserringe und -netze sowie Hochsicherheitsrechenzentren und investiert seit 2007 gezielt und in hohem Maße eigenwirtschaftlich in den Infrastrukturausbau in unterversorgten Regionen, zahlreichen Städten und im ländlichen Raum. In Sachsen-Anhalt ist die DNS:NET Partner und Netzbetreiber für die kommunalen Netze im Landkreis Börde und in der Altmark.