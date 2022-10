Glasfaser für Alle - der Landkreis Oberhavel in Brandenburg holt auf beim Glasfaserausbau / Gemeinde Oberkrämer setzt auf die DNS:NET für flächendeckende Versorgung

Oberkrämer/Bernau/Berlin (ots) -Der Landkreis Oberhavel setzt beim Glasfaserausbau auf eigenwirtschaftlichen Ausbau. Nachdem die Gemeinde Glienicke Nordbahn gezielt auf einen FTTH-Ausbau ohne Lücken mit der DNS:NET als regionalen Partner orientierte, unterzeichnet die amtsfreie Gemeinde im Landkreis Oberhavel, die Gemeinde Oberkrämer, eine Kooperationsvereinbarung mit der DNS:NET. Am 11. Oktober 2022 wurde diese Vereinbarung im Rathaus von Oberkrämer unter Anwesenheit des Bürgermeisters der Gemeinde Oberkrämer, Wolfgang Geppert, des stellvertretenden Bürgermeisters Ronny Rücker und den Vertretern der Verwaltung zusammen mit der Geschäftsleitung und den Vertriebs- und Projektteams der DNS:NET unterzeichnet.Bürgermeister Wolfgang Geppert stellte fest: "In den vergangenen Jahren gab es enorme Bemühungen und Investitionen um die Gemeinde zukunftssicher aufzustellen. Der Ausbau im Kita-, Hort- und Schulwesen oder der Straßenbau seien nur beispielhaft genannt. Als Wirtschaftsstandort mit dem Gewerbegebiet Vehlefanz, als Tourismusziel mit dem Mühlensee und namensgebender Windmühle und als Ort zum Leben und Arbeiten ist Oberkrämer bestens aufgestellt um seinen Einwohnern eine hervorragende Lebensqualität bieten zu können. Eine gute digitale Infrastruktur, schnelle Datenraten über Glasfaser gehören einfach zur Lebensqualität und zur Standortentwicklung. Wir sind davon überzeugt, dass die Kooperationsvereinbarung und der privatwirtschaftliche Ansatz beim Glasfaserausbau, wie ihn die DNS:NET verfolgt, unserer Gemeinde dabei helfen wird, dass endlich alle Einwohnerinnen und Einwohner vom schnellen Brandenburg Netz profitieren können. Insofern ist heute ein wegweisender Tag für Oberkrämer."Zuvor war schon ohne Kooperationsvereinbarung das Interesse der Einwohner an Glasfaser Made in Brandenburg teilweise groß. In der Gemeindevertretung gab es eine intensive Diskussion über die Optionen des schnelleren Ausbaus, wobei letztlich die Vorteile der Kooperationsvereinbarung klar wurden und damit alle Ortsteile schnell und unkompliziert in den Genuss von Glasfaser gebracht werden können."Gleiche Chance für alle Haushalte, nicht nur der Ausbau in den Fördergebieten, das ist die Devise von immer mehr Gemeinden und Städten", so Hardy Heine, Repräsentant der DNS:NET.Nun steht fest, dass ganz Oberkrämer von kleineren Ortsgebieten wie Neu-Fehlefanz mit knapp 200 Haushalten bis Bötzow (ca. 1.500 Haushalten) eigenwirtschaftlich ausgebaut und versorgt werden können. Bei Interesse werden durch die DNS:NET über 6.000 Gebäude mit Glasfaser direkt bis ins Haus ausgebaut.Infos: www.dns-net.dePressekontakt:Ltg. Corporate Communications, Tel. 49-30 667 65 -128,Mail: presse@dns-net.deOriginal-Content von: DNS:NET Internet Service GmbH, übermittelt durch news aktuell