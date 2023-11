Glasfaser für Alle im Landkreis Barnim - In Wandlitz gehen die ersten Haushalte online

Berlin/Bernau (ots) -Die Kooperationsvereinbarung zwischen der Gemeinde Wandlitz und der DNS:NET im Jahr 2022 trägt Früchte. Knapp ein Jahr später heißt es für die Wandlitzer: wir bekommen Licht! Die Gemeinde Wandlitz im Landkreis Barnim hatte sich 2022 für eine Kooperationsvereinbarung mit der DNS:NET entschieden, um gezielt alle Einwohner mit der neuen Glasfaserinfrastruktur versorgen zu können und ein Netz auf Open Access Basis zu bekommen. Das Ziel lautet dabei: "Echte Glasfaser für alle". Am 22. November 2023 wurde nun im Rathaus zusammen mit dem Wandlitzer Bürgermeister Oliver Borchert und dem DNS:NET Team der symbolische Rote Knopf zum Start für die FTTH-Infrastruktur gedrückt. Die ersten Haushalte sind mittlerweile am Netz der DNS:NET, täglich kommen neue Aktivierungen hinzu. Fazit der DNS:NET: Alles, was zugesagt wurde, konnte eingehalten werden. Mit Wandlitz ist eine weitere Gemeinde im Landkreis Barnim am Glasfaserring der DNS:NET und kann mit der neuen FTTH-Infrastruktur auf Highspeed bis zu 2,5 GBit/s setzen.Bürgermeister Oliver Borchert: "Mit DNS:NET haben wir einen lokalen Partner und in der Region verwurzeltes Unternehmen, das uns bei der dringend notwendigen Flächenversorgung mit Breitband und der Digitalisierung stark unterstützt. Wir freuen uns sehr, dass nun nach und nach die Wandlitzer Ortsteile ans Netz gehen."Der Landkreis Barnim ist bereits jetzt in der Fläche besonders gut durch die DNS:NET erschlossen worden, zahlreiche Gemeinden wurden ans Glasfasernetz der DNS:NET angeschlossen, wöchentlich kommen neue Ortsteile und hinzu.Auf Augenhöhe gemeinsam den Glasfaserausbau stemmenDie Kooperationsvereinbarung mit der DNS:NET beinhaltet den eigenwirtschaftlichen Ausbau mit Glasfaser. Basis für die Vereinbarung mit der Gemeinde Wandlitz waren ausführliche Gespräche zum schnellstmöglichen Beginn des Ausbaus für das gesamte Gemeindegebiet, ein umfangreicher Fragenkatalog für die Gemeindevertretung und letztlich die Entscheidung der Gemeindevertretung, den größten alternativen Breitbandversorger der Region als Partner zu gewinnen.Gerade wurden die ersten zwei Ausbaugebiete durch die DNS:NET aktiviert und ans Netz gebracht, Ausbau und Aktivierungen der FTTH-Anschlüsse gehen kontinuierlich weiter. Bislang wurden allein über 260 Kilometer Tiefbau realisiert. Im April 2023 wurde im Zuge der umfangreichen Ausbauarbeiten der Technikverteiler (POP) im Zentrum des Ortes gesetzt und zusammen mit dem Wandlitzer Bürgermeister Oliver Borchert und den Vertretern der DNS:NET eingeweiht. Der Technikverteiler in Wandlitz Ort versorgt vom Zentrum aus die ersten knapp 3.500 Haushalte mit echter Glasfaser in Wandlitz.Langfassung und Bildmaterial hier (https://www.dns-net.de/news/glasfaser-f%C3%BCr-alle-im-landkreis-barnim-in-wandlitz-gehen-die-ersten-haushalte-online)Über die DNS:NETDie DNS:NET Internet Service ist Spezialist für den Breitbandausbau und Erschließung bislang unterversorgter Regionen mit Glasfaser. Das Berlin/Brandenburger Telekommunikationsunternehmen wurde 1998 gegründet und gehört zu den Full-Service Netzbetreibern in Deutschland mit Sitz in Berlin, Kundencentern in Brandenburg und Niederlassung in Sachsen-Anhalt. In Brandenburg ist die DNS:NET der größte alternative Breitbandversorger. Das Dienstleistungsportfolio der DNS:NET bildet das gesamte Spektrum von Rechenzentrumsdienstleistungen und IP-basierten Services für Geschäftskunden, Full-Service-Lösungen für die Immobilienwirtschaft sowie Highspeed Internet (Telefonie, Internet- und TV-Anschlüsse) für Privatkunden ab. DNS:NET betreibt eigene Glasfaserringe und -netze sowie Hochsicherheitsrechenzentren und investiert seit 2007 gezielt und in hohem Maße eigenwirtschaftlich in den Infrastrukturausbau in unterversorgten Regionen, zahlreichen Städten und im ländlichen Raum. Infos zum Unternehmen unter www.dns-net.dePressekontakt:Ltg. Corporate Communications, Tel. 49-30 667 65 -128, Mail:presse@dns-net.deOriginal-Content von: DNS:NET Internet Service GmbH, übermittelt durch news aktuell