Glasfaser für Alle im Landkreis Barnim - in Panketal erfolgte der Spatenstich für den Ausbau mit Glasfaser durch die DNS:NET

Berlin/Panketal (ots) -Wenige Monate nach der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen der Gemeinde Panketal im Süden des Landkreises Barnim und der DNS:NET für den flächendeckenden Ausbau gab es am 24. August den feierlichen Spatenstich zum Start des Ausbaus. Mit dabei waren der Panketaler Bürgermeister Maximilian Wonke, Janina Meyer-Klepsch, Leitung des Fachbereiches Bauen, Wohnen und Verkehrsflächen, Vertreter der Gemeindeverwaltung sowie das FTTH Marketing, Projektmanagement und Vertrieb der DNS:NET.Dem Ausbaustart vorausgegangen war eine umfangreiche Vorvermarktung, bei der Fragen zum Anschluss bis ins Haus/in die Wohnung, die technischen Details und Kommunikationsoptionen geklärt wurden und der Vorvertrag gesichert werden konnte. Über 10.000 Haushalte sollen in der Gemeinde durch die DNS:NET, den größten alternativen und regionalen Breitbandversorger, eigenwirtschaftlich erschlossen und flächendeckend ans Glasfasernetz der DNS:NET angeschlossen werden.Bürgermeister Maximilian Wonke kommentierte: "Mit dem flächendeckenden Anschluss ans Glasfasernetz durch DNS:NET gehen wir einen wichtigen Schritt, um die Standortqualität in Panketal weiter zu erhöhen. Es freut mich daher sehr, dass mit dem heutigen Spatenstich ein wichtiger Meilenstein zur Erschließung der knapp 10.000 Haushalte in unserer Gemeinde erreicht wird. Ich hoffe, dass der Ausbau weiterhin schnell vorangeht und möglichst viele Panketalerinnen und Panketaler die Chance auf schnelles Internets bekommen und nutzen."Marion Kuster, Leitung FTTH Marketing bei der DNS:NET betonte:" Das Interesse im Zuge der Vorvermarktung war hier in Panketal sehr groß, die Quoten entsprechend und wir freuen uns, dass nun der offizielle Baubeginn startet. Dazu müssen im Zuge der Tiefbauarbeiten knapp über 150 Kilometer Grabenlänge realisiert werden. Dafür werden wir regelmäßig vor Ort zusammen mit der Gemeinde dafür sorgen, dass die Genehmigungsprozesse schnell umgesetzt werden. Bis zu 1.400 Kilometer Glasfaserkabel für Panketal zu verlegen ist eine logistische Herausforderung. Bislang sind wir im gesamten Landkreis durch die enge Abstimmung mit den Verwaltungen und Bauämtern der Gemeinden sehr gut vorangekommen."Hardy Heine, Repräsentant der DNS:NET ergänzt: "Die Gemeinde Panketal hatte zur Entscheidungsfindung Ende 2021 in akribischer Vorrecherche über sechs Monate vorhandene Infrastrukturen und potentielle Marktanbieter verglichen und ausgewertet. Im Ergebnis haben sich die Gremien der Gemeinde und später in der Vorvertragsphase die Bürgerinnen und Bürger für die Glasfaser aus regionaler Hand entschieden. Sie haben es somit selbst in der Hand so viele Haushalte und Unternehmen wie möglich an der neuen Gigabitinfrastruktur teilhaben zu lassen. Im ganzen Landkreis Barnim gehen aktuell nahezu wöchentlich Städte und Gemeinden online und haben dabei Bandbreiten bis zu 2,5 Gbit/s für die Privathaushalte zur Verfügung."Mehr unter dns-net.de/newsGlasfaserausbau in BrandenburgIn Brandenburg ist die DNS:NET der größte alternative Breitbandversorger, das Team an den Standorten Berlin und Waltersdorf/Schönefeld plant, baut und betreibt die Glasfaserinfrastruktur, die ständig erweitert wird. Immer mehr Brandenburger Regionen haben durch den eigenwirtschaftlichen Ausbau der DNS:NET die Chance auf eine einzigartige Infrastruktur, welche neben der Daseinsvorsorge in allen relevanten gesellschaftlichen Bereichen die wirtschaftliche Entwicklung, Bildungschancen, die Versorgung der Bürger sowie die Wertsteigerung der Immobilien vor Ort antreibt. Der Glasfaserausbau und Erweiterung der Datacenter und Glasfaserringe ist verbunden mit vielen neuen regionalen Jobs und Entwicklungschancen für Neueinsteiger und Branchenerfahrene. Infos unter www.dns-net.de/unternehmen/karrierePressekontakt:Ltg. Corporate Communications, Tel. 49-30 667 65 -128, Mail:presse@dns-net.deOriginal-Content von: DNS:NET Internet Service GmbH, übermittelt durch news aktuell