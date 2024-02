Glarun Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Aktienkurs von Glarun hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Sektor "Informationstechnologie" um -34,38 Prozent verschlechtert, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite von Glarun im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche mit -13,49 Prozent um 20,9 Prozent niedriger. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien wird Glarun langfristig eine mittlere Aktivität zugeordnet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Glarun-Aktie beträgt aktuell 25, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Situation und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält Glarun somit ein "Gut"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell wurden mehrheitlich positive Meinungen zu Glarun in den sozialen Medien veröffentlicht. Allerdings zeigen weitergehende Untersuchungen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".