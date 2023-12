Glarun Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength Index (RSI) der Glarun-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 65 auf, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 67,9 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche hat die Glarun-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -31,46 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance mit 26,61 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Glarun-Aktie bei 15,54 CNH, während der aktuelle Kurs bei 13,44 CNH liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -13,51 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt mit einem Abstand von -6,41 Prozent im "Schlecht"-Bereich, was zur Gesamtnote "Schlecht" führt.