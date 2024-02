Glarun Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet werden kann, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI betrachtet sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. In Bezug auf die Glarun-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 48, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 59,71 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält die Analyse des RSI für Glarun somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Glarun-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -34,38 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Glarun um 19,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -9,61 Prozent, und Glarun liegt aktuell 24,78 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der Bewertung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle. Die Analyse von Glarun auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung für die Betrachtung der Stimmung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch ein "Schlecht"-Rating, was zu dem Befund führt, dass Glarun hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

In Bezug auf die technische Analyse der Glarun-Aktie ergab sich eine Abweichung von -18,78 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von -7,35 Prozent ein "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.