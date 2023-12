Glarner Kantonalbank Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Glarner Kantonalbank schüttet derzeit Dividenden aus, die nur leicht niedriger sind als der Branchendurchschnitt von Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 0,35 Prozentpunkte (4,66 % gegenüber 5,01 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei der Glarner Kantonalbank festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Beim Vergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,43 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt die Glarner Kantonalbank damit 11,14 Prozent unter dem Durchschnitt (7,71 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 6,79 Prozent. Die Glarner Kantonalbank liegt aktuell 10,22 Prozent unter diesem Wert, weshalb die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Glarner Kantonalbank mit einem Wert von 13,91 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von "Handelsbanken" und daher als überbewertet gilt. Das Branchen-KGV liegt bei 10,36, was einem Abstand von 34 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.