Glarner Kantonalbank Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

In den letzten Wochen konnte bei der Glarner Kantonalbank keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen wurden in den sozialen Medien vermehrt diskutiert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Glarner Kantonalbank in diesen Kategorien daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei 53,33. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Glarner Kantonalbank mit 4,66 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,91 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Bank ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,43 Prozent erzielt hat, was 11,14 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" von 7,1 Prozent, liegt die Glarner Kantonalbank aktuell 10,53 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.