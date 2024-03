Glarner Kantonalbank Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Glarner Kantonalbank-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (50) verglichen. Auch hier ist die Glarner Kantonalbank weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50). Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Glarner Kantonalbank.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für die Glarner Kantonalbank ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der Glarner Kantonalbank-Aktie (23,42 CHF) eine Abweichung von -3,93 Prozent zum aktuellen Kurs (22,5 CHF) aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (22,65 CHF) weist nur eine geringe Abweichung (-0,66 Prozent) zum letzten Schlusskurs auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite der Glarner Kantonalbank liegt mit 4,78 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,93 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.