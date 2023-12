Glanbia Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrückgänge sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Glanbia zeigt der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis, dass das Wertpapier derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 58,7 Punkten, während der RSI25 bei 52,79 Punkten liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Glanbia-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 14,5 EUR. Der letzte Schlusskurs von 15,08 EUR liegt daher auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, da der letzte Schlusskurs von 15,29 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Glanbia mit 34,17 Prozent um mehr als 35 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,81 Prozent aufweist, liegt Glanbia mit 34,98 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war vor allem von positiven Themen geprägt, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt. Insgesamt ergibt sich für Glanbia somit eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.