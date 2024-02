Glanbia Aktie: Nächster Hammer kommt!

Das Anleger-Sentiment für Glanbia war in den letzten zwei Wochen besonders positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 60,18 Punkten, was bedeutet, dass die Glanbia-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Die 25-Tage-Basis des RSI zeigt einen Wert von 49,19, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Nahrungsmittelbranche hat Glanbia in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +39,04 Prozent erzielt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Branchenvergleich eine starke Performance gezeigt hat.

Fundamental betrachtet wird Glanbia als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16,63, was einen Abstand von 42 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 28,75 bedeutet. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.