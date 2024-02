Gläubiger auf dem Kriegspfad: Forderung nach Liquidierung des Bau-Giganten Country Garden

Nach Evergrande-Krise: China's Immobilienmarkt unter Druck, jetzt im Fokus der Justiz – Country Garden wankt.

Chinas Immobilienmarkt kämpft mit anhaltenden Turbulenzen und wird erneut von einem namhaften Unternehmen erschüttert. Nach der Insolvenz des Evergrande-Konzerns gerät nun auch der angeschlagene Immobilienentwickler Country Garden ins Visier der Justiz. Inmitten der schwelenden Immobilienkrise in China muss sich der hochverschuldete Bauträger nun vor Gericht gegen einen Antrag auf Abwicklung zur Wehr setzen.

Dem betroffenen Konzern Country Garden zufolge hat sein Gläubiger Ever Credit Limited vor einem Gericht in Hongkong die Liquidierung des Unternehmens beantragt. Hintergrund ist ein nicht gezahlter Kredit in Höhe von 1,6 Milliarden Hongkongdollar (ca. 188,6 Millionen Euro) samt Zinsen. Die erste Anhörung vor Gericht wurde für den 17. Mai festgesetzt, wie Country Garden in einer Börsenmitteilung am Mittwochmorgen (Ortszeit) bestätigte.

Diese Nachricht kommt nur wenige Monate nach der gezwungenen Auflösung des Immobilienriesen China Evergrande, der mit über 300 Milliarden US-Dollar Schulden als weltweit am höchsten verschuldeter Immobilienentwickler galt. Die anhaltende Krise in diesem Sektor, der rund ein Fünftel zur jährlichen Wirtschaftsleistung des Landes beiträgt, belastet die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt schwer. Die Regierung in Peking versucht bereits mit Lockerungen bei der Kreditvergabe und einer Liste von Bauprojekten, in die Banken investieren sollen, gegenzusteuern.

Laut dem Portal fortune.com erzielte Country Garden im vergangenen Jahr noch einen Umsatz von knapp 64 Milliarden US-Dollar und beschäftigte zum Jahresende fast 70.000 Mitarbeiter. Der an der Hongkonger Börse gelistete Konzern kündigte an, sich energisch gegen die Forderung des Gläubigers zu wehren. Zudem arbeite das Unternehmen derzeit an einer Restrukturierung mit ausländischen Gläubigern.

Die Ankündigung des Antrags auf Abwicklung vor Gericht führte an der Börse in der chinesischen Sonderverwaltungsregion zu einem Kurseinbruch von zeitweise 11 Prozent. Country Garden erwartet jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf den Restrukturierungsprozess oder dessen Zeitplan durch den Antrag vor dem Hongkonger Gericht.

Trotz der Herausforderungen auf dem Immobilienmarkt und der drohenden Liquidierung bleibt Country Garden zuversichtlich und rechnet mit einer erfolgreichen Restrukturierung. Die Entwicklung des Unternehmens wird jedoch weiterhin genau beobachtet, da es einen wichtigen Aspekt der chinesischen Wirtschaft darstellt.

Nachricht im Orginal