Gladstone Land Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Gladstone Land Co":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Gladstone Land Corp war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren keine besonders positiven oder negativen Themen von Interesse. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Gladstone Land Corp insgesamt als "Gut".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt jedoch eine eher schwache Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie von Gladstone Land Corp insgesamt ein "Schlecht"-Wert.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Gladstone Land Corp derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 15,4 USD, während der Kurs der Aktie bei 14,13 USD um -8,25 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Gladstone Land Corp zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Gladstone Land Corp somit ein "Neutral"-Rating aufgrund der technischen Analyse.