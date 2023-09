Gladstone Commercial: Quartalszahlen in 41 Tagen erwartet, Umsatzrückgang vorhergesagt

Finanzkapitalisten werden gespannt die Quartalszahlen von Gladstone Commercial erwarten, die in 41 Tagen veröffentlicht werden. Es wird erwartet, dass das Unternehmen einen leichten Rückgang im Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen wird. Die Analysten prognostizieren einen Umsatz von 34,62 Mio. EUR, was einem Rückgang von 7,40 Prozent entspricht. Auch der Gewinn soll voraussichtlich bei 0,00 EUR liegen, was einem Rückgang von 150 Prozent entspricht.

Auf Jahressicht sind die Aussichten optimistischer. Trotz eines erwarteten Umsatzanstiegs um 0,30 Prozent wird der Gewinn voraussichtlich bei 0,00 EUR bleiben, verglichen mit -21,37 Mio. EUR im Vorjahr. Der Verlust pro Aktie soll sich auf -0,07 EUR belaufen.

Die Aktionäre haben bisher zurückhaltend auf die Schätzungen reagiert und der Aktienkurs ist in den...