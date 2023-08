Gladstone Commercial Aktie: Positive Entwicklung trotz Umsatzrückgang - 4,61% Gewinn erwartet

Der Kurs der Gladstone Commercial Aktie hat sich in den letzten Monaten positiv entwickelt und der Gleitende Durchschnitt 50 zeigt ebenfalls nach oben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weiterhin an Wert gewinnen könnte. Die Analysten sind daher zuversichtlich und prognostizieren auf Sicht von 12 Monaten einen Kurs von 12,55 EUR, was einem Gewinn von +4,61% entspricht.

Allerdings sollten Aktionäre auch die Quartalszahlen im Blick behalten. Die aktuellen Schätzungen deuten auf einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal hin. Auch der bisherige Verlust soll sich erhöhen. Trotzdem haben einige Aktionäre bereits positiv auf diese Schätzungen reagiert und der Kurs ist in den letzten 30 Tagen um +5,94% gestiegen.

Auf Jahressicht erwarten Analysten ebenfalls ein Umsatzminus sowie einen Rückgang des Gewinns im...