Gladstone Capital Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Gladstone Capital, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 21.08.2023, 10:58 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 10.21 USD.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Gladstone Capital entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Gladstone Capital-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gladstone Capital vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (11 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 7,74 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 10,21 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Gladstone Capital eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Gladstone Capital. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: Die Aktie von Gladstone Capital gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 14,51 insgesamt 69 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 46,48 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

