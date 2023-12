Gladstone Capital Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gladstone Capital derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,85 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (10,41 USD) um +5,69 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 9,93 USD, was einer Abweichung von +4,83 Prozent vom aktuellen Aktienkurs entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Gladstone Capital 10,41 Prozent, was 1,31 Prozent über dem Durchschnitt von 9,1 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" von unseren Analysten.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Gladstone Capital als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 40,91 und der RSI25 bei 36,41, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,94 Prozent erzielt, was 2,47 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 10,1 Prozent, wobei Gladstone Capital aktuell 2,16 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.