Gladstone Capital Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gladstone Capital":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstig ist. Im Fall von Gladstone Capital beträgt das KGV 10,12, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies zeigt, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Kapitalmärkte-Branche als günstig angesehen werden kann. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Gladstone Capital einen Wert von 10,41 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,64 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie, da die Dividendenrendite deutlich über dem Durchschnitt liegt.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Gladstone Capital im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,45 Prozent erzielt, was 10,39 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Gladstone Capital liegt bei 22,92 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine positive Bewertung in dieser Kategorie erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Gladstone Capital aufgrund ihrer positiven Bewertungen in verschiedenen Kategorien eine gute Gesamtbewertung.