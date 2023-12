Gladstone Capital Aktie: Die Bären zittern!

Analysteneinschätzung: Gladstone Capital hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", basierend auf 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine Analystenupdates zu Gladstone Capital aus dem letzten Monat vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 11 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 5,57 Prozent vom letzten Schlusskurs von 10,42 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Gladstone Capital dafür eine "Gut"-Bewertung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Gladstone Capital mit 7,94 Prozent um mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche "Kapitalmärkte" hatte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 11,85 Prozent, was bedeutet, dass Gladstone Capital mit 3,9 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Sentiment und Buzz: In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Gladstone Capital. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Gladstone Capital in dieser Kategorie daher ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental: Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Gladstone Capital als unterbewertet. Das KGV von 9,92 liegt insgesamt 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der bei 51,88 liegt. Basierend auf dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".