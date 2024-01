Glacier Media Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative Strength Index (RSI) für Glacier Media liegt bei 25 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 42, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für Glacier Media war in den letzten zwei Wochen besonders negativ, mit einem Stimmungsbarometer, das an drei Tagen in die negative Richtung zeigte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Glacier Media derzeit 0,17 CAD, während die Aktie selbst bei 0,13 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -23,53 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 0,11 CAD, was die Aktie mit einem Abstand von +18,18 Prozent als "Gut" bewertet. Insgesamt wird daher eine neutrale Bewertung vergeben.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität von Glacier Media eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.