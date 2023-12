Intergroup Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Intergroup wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation kaum starke positive oder negative Ausschläge gab. Die Diskussionsstärke zu Intergroup in den sozialen Medien wurde als unauffällig bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Ein Blick auf den Relative Strength Index (RSI) der Intergroup-Aktie zeigt, dass diese weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 68) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 65,09) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse der Intergroup-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating, da der aktuelle Schlusskurs deutlich darunter liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Schlecht"-Rating aufgrund des Unterschieds zum letzten Schlusskurs.

Insgesamt wird die Intergroup-Aktie auf Basis der aktuellen Analysen als "Neutral" bis "Schlecht" bewertet.