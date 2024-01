Glacier Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Aktie von Glacier wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 15,01 liegt sie insgesamt 3 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der bei 15,39 liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" gemäß der fundamentalen Analyse.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Glacier in den letzten Tagen eher neutral. An drei Tagen war die Stimmung positiv, es wurden jedoch keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt neun Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Glacier. Aufgrund dieser Daten bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Glacier-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs des Wertes (GD200) liegt bei 33,25 USD, während der Kurs der Aktie bei 41,32 USD um +24,27 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 35,09 USD, was einer Abweichung von +17,75 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Glacier gemessen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum nur geringfügige Veränderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.