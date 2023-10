Glacier Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit als "überkauft" oder "überverkauft" betrachtet werden kann. Um dies zu bestimmen, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Glacier-Aktie wurde anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Für den 7-Tage-RSI wurde ein Wert von 54,46 Punkten ermittelt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Glacier eine "Neutral"-Bewertung. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 42,09 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird Glacier auch hier als "Neutral" eingestuft.

Glacier hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,37 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -4,88 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -35,49 Prozent im Vergleich zur Branche. Der "Finanzen"-Sektor hatte im letzten Jahr eine Durchschnittsrendite von 2,47 Prozent, wobei Glacier um 42,84 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Glacier ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Glacier liegt derzeit bei 4,3 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt. Die "Handelsbanken"-Branche hatte einen Wert von 137,97, was zu einer Differenz von -133,67 Prozent zur Glacier-Aktie führt. Basierend auf diesem Ergebnis wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) wird Glacier als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 12,3, während das Branchen-KGV 14,66 beträgt. Auf dieser grundlegenden Basis erhält Glacier eine "Gut"-Empfehlung.