Glacier Aktie: Alles andere als uninteressant …

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,22 liegt die Aktie von Glacier unter dem Branchendurchschnitt von 18,86 (3 Prozent). Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Glacier mit 3,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Handelsbanken"-Branche, der bei 138,87 liegt. Dies ergibt eine Differenz von -135,27 Prozent zur Glacier-Aktie. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Glacier-Aktie liegt bei 49,87, was auf eine neutrale Marktsituation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, beträgt 55 und weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Glacier ist insgesamt besonders positiv, wie in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zu erkennen ist. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung für die Aktie.