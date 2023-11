GiveMePower löst Jubelsturm aus!

Sentiment und Buzz: In den sozialen Medien können Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationshäufigkeit wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Givemepower gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Kommunikationshäufigkeit hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Givemepower daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Givemepower-Aktie: Der Wert beträgt aktuell 0, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher vergeben wir ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und bestätigt unsere Analyse mit einem überverkauften Wert von 15,43. Somit wird die Aktie auch auf Basis des RSI25 als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Givemepower.

Anleger: Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Givemepower ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen der letzten zwei Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Givemepower 2,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,35 Prozent in der Softwarebranche. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher eher eine unrentable Investition und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.