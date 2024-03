GiveMePower Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dieser technische Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Givemepower wurde der RSI für die letzten 7 Tage und für einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Givemepower-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überkauft ist (Wert: 86,21), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Givemepower also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Givemepower-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,0134 USD) weicht um -55,33 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,03 USD) weist eine Abweichung von -55,33 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Givemepower-Aktie also auch in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine bedeutende Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Givemepower-Aktie also ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass aktuelle Investoren in die Aktie von Givemepower im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielen können, was 2,19 Prozentpunkte niedriger ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich also für Givemepower eine eher negative Bewertung aufgrund der überkauften Aktie, der charttechnischen Entwicklungen, des neutralen Sentiments und des schlechten Dividendenertrags.