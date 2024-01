GiveMePower Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

In den letzten vier Wochen konnte bei Givemepower eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert, weshalb Givemepower in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Aus technischer Sicht ist der Kurs von Givemepower mit 0,0244 USD derzeit um -18,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls -18,67 Prozent, weshalb die Einstufung auch hier als "Schlecht" erfolgt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt derzeit bei 0, was einer negativen Differenz von -2,23 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" entspricht. Daher erhält Givemepower für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an einem Tag vor allem positive Themen dominierten, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anleger haben sich in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Givemepower ausgetauscht, weshalb die Aktie entsprechend mit einem "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.