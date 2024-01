Givaudan trotzt Umsatzrückgang in 2023: Mittelfristziele bleiben bestehen

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Givaudan spürt Druck: Starker Franken und schwache Konsumentenstimmung belasten Jahresergebnis des Aromenherstellers.

Das vergangene Jahr war für Givaudan geprägt von der Stärke des Franken und der verminderten Konsumlaune der Konsumenten. Doch im Schlussquartal zeigt sich der Schweizer Konzern wieder deutlich dynamischer. Preiserhöhungen und Kosteneinsparungen trugen zu einer verbesserten Profitabilität bei.

Trotz eines Umsatzrückgangs in Schweizer Franken von 2,8 Prozent auf 6,92 Milliarden Franken, verzeichnete das Unternehmen auf organischer Basis - bereinigt um Zu- und Verkäufe sowie Währungseffekte - ein Wachstum von 4,1 Prozent. Dies liegt knapp innerhalb der mittelfristigen Zielbandbreite von 4 bis 5 Prozent.

Besonders das letzte Quartal des Jahres zeichnete sich durch eine anziehende Dynamik aus. Das organische Wachstum lag mit 7,9 Prozent wieder deutlich über der Zielbandbreite. Im Vergleich dazu lag es nach neun Monaten mit 2,9 Prozent noch klar darunter. Das Duftstoff-Segment zeigte dabei eine besonders starke Performance im Vergleich zum Geschäft mit Aromen.

Luxusparfüms waren erneut der Wachstumstreiber und verzeichneten ein organisches Wachstum von 14 Prozent. Insgesamt stiegen die Verkäufe in diesem Bereich organisch um 7,6 Prozent. In Schweizer Franken lag der Umsatz bei 3,31 Milliarden, was einem Wachstum von 1,7 Prozent entspricht.

Neben der erfolgreichen Luxusparfümerie trugen auch ein beschleunigtes Volumenwachstum im Konsumgütergeschäft und Preissteigerungen in allen Geschäftsbereichen zu diesem Ergebnis bei.

Das Aromen-Segment verzeichnete dagegen nur ein organisches Wachstum von 1,1 Prozent. In Schweizer Franken musste der Genfer Konzern hier sogar einen Rückgang von 6,7 Prozent auf 3,60 Milliarden hinnehmen. Der Geschäftsbereich wurde beeinträchtigt durch schwächeres Volumen in den Segmenten Gesundheit, kulinarische Aromen und Milchprodukte, während Snacks und Süsswaren weiterhin positive Ergebnisse erzielten.

Trotz des Rückgangs im Umsatz konnte Givaudan dank währungsbereinigtem Umsatzwachstum und erfolgreichem Kostenmanagement den Betriebsgewinn (EBITDA) fast auf dem Niveau des Vorjahres halten. Dieser betrug 1,47 Milliarden Franken, lediglich 0,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Die EBITDA-Marge stieg von 20,7 Prozent auf 21,3 Prozent. Der Reingewinn stieg um 4,3 Prozent auf 893 Millionen Franken. Die Aktionäre können sich über eine erhöhte Dividende von68 Franken pro Aktie freuen.

Die Geschäftszahlen übertreffen die Erwartungen der Analysten deutlich beim organischen Wachstum. Diese hatten erwartet, dass Givaudan die eigene Zielbandbreite nicht erreichen würde. Die EBITDA-Marge lag leicht unter den Erwartungen, der Reingewinn hingegen etwas darüber.

Das Unternehmen bestätigt die Mittelfristziele, die ein organisches Wachstum von 4 bis 5 Prozent pro Jahr und eine Free-Cashflow-Rendite von mindestens 12 Prozent vorsehen. Im Jahr 2023 erzielte Givaudan einen Rekord-freien Cashflow von 920 Millionen und erreichte somit eine Rendite von 13,3 Prozent im Vergleich zu 6,7 Prozent im Vorjahr.

An der Börse wurden die Geschäftszahlen positiv aufgenommen: Die Givaudan-Aktie notierte zeitweise 5,00 Prozent höher bei 3'483,00 Franken. Das Unternehmen zeigt sich trotz der Herausforderungen des vergangenen Jahres robust und erfolgreich in der Umsetzung seiner mittelfristigen Ziele.

