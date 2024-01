Givaudan Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Vergleich des Aktienkurses von Givaudan mit dem Durchschnitt der Materialienbranche zeigt eine Rendite von 24,15 Prozent in den letzten 12 Monaten, was mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Selbst im Vergleich zur Chemikalien-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,05 Prozent aufweist, übertrifft Givaudan mit 26,2 Prozent deutlich. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen zu Givaudan diskutiert, an fünf Tagen positiv und an vier Tagen negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Dennoch zeigen tiefere Analysen, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Givaudan beträgt aktuell 2, was eine negative Differenz von -1,38 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu, einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Givaudan beträgt 78,95 Punkte, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Givaudan daher mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.