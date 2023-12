Givaudan Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Givaudan liegt bei 53,79, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" bewertet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Givaudan beträgt 37,04, was 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Überbewertung und einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Givaudan eine Performance von 24,15 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Chemikalien-Branche eine Outperformance von +26,96 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über die Givaudan diskutiert, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen die positiven Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.