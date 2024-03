Givaudan Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan SA":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Givaudan wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 65,03 Punkten bewertet, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 38,82 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Givaudan festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale. Aufgrund der gestiegenen Aufmerksamkeit und intensiven Diskussionen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Bei der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Givaudan-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Schlusskurs verglichen. Dabei zeigt sich eine Abweichung von +19,74 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist eine Abweichung von +5,65 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Givaudan besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch auch negative Signale in letzter Zeit, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.