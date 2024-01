Givaudan Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Givaudan-Aktie zeigt einen Wert von 17 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 41,84, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung also eine "Gut"-Bewertung für Givaudan.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Givaudan liegt bei 35,69, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 30 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie daher als "teuer" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte Givaudan eine Performance von 15,83 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -3,81 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +19,65 Prozent im Branchenvergleich für Givaudan. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Givaudan um 19,65 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Givaudan ist insgesamt positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien. Jedoch zeigen weitere Untersuchungen, dass auch "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.