Givaudan Aktie: Das gab es noch nie!

Die Givaudan-Aktie wird derzeit unter Verwendung der technischen Analyse bewertet. Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 1,54, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 18, was auch auf eine Überverkauft-Situation hinweist und die Einstufung als "Gut" bestätigt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Givaudan derzeit eine Rendite von 1,97 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,18 % als "Schlecht" bewertet wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Givaudan-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,66 % erzielt, was 36,2 % über dem Durchschnitt liegt und daher insgesamt als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Givaudan in den letzten Wochen eingetrübt und die Aktivität in den sozialen Medien deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.