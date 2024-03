Givaudan Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan SA":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Givaudan betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 1,5 Punkte, was darauf hindeutet, dass Givaudan momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 18,98 an, dass Givaudan überverkauft ist und somit auch hier als "Gut" bewertet wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Givaudan derzeit 38,32, was 31 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Givaudan wird neben den harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen in sozialen Medien beeinflusst. Die überwiegend positiven Kommentare und Themen in den sozialen Plattformen in den letzten ein bis zwei Tagen führen zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Hinsicht. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Im Branchenvergleich konnte Givaudan im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,66 Prozent erzielen, was 36,27 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie auf dieser Stufe.

Insgesamt ergibt sich für Givaudan eine überwiegend positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse, der Fundamentalanalyse, der Anlegerstimmung und des Branchenvergleichs.