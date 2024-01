Givaudan Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Givaudan beträgt derzeit 37,04, was 16 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 31 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Givaudan steht bei 59,29, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,61, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Givaudan-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,15 Prozent erzielt, was 26,41 Prozent über dem Durchschnitt (-2,27 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -2,27 Prozent, und Givaudan übertrifft diesen Wert um 26,41 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Givaudan in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale und die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die gestiegene Aufmerksamkeit und Aktivität in Bezug auf Givaudan führen insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.