Givaudan Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um Givaudan lassen sich über einen längeren Zeitraum verfolgen und auswerten. Die Diskussionsintensität ist dabei schwach, was auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht somit einer "Neutral"-Wert Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit für Givaudan in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Givaudan liegt mit 2,3 Prozent 1,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich zur Branche "Chemikalien" ist die Aktie daher eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Givaudan-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3022,39 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs (3484 CHF) weicht somit +15,27 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Givaudan-Aktie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Givaudan besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Jedoch haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, wodurch Givaudan insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.