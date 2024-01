Givaudan Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Givaudan-Aktie zeigt sich aus technischer Sicht derzeit in einer positiven Verfassung. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 3058,91 CHF, während der Kurs der Aktie bei 3593 CHF liegt. Dies bedeutet, dass der Kurs um +17,46 Prozent über dem Trendsignal verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3357,92 CHF, was einer Abweichung von +7 Prozent entspricht und die Aktie auch hier als "Gut"-Wert einstuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung bei Givaudan. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was auf eine starke Aktivität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") übertrifft die Rendite von Givaudan mit 15,83 Prozent die durchschnittliche Rendite um 19 Prozent. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite mit 19,46 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einer guten Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Givaudan eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher auch eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Givaudan von der Redaktion ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.