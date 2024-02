Givaudan Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan SA":

Die Anleger haben in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv über Givaudan gesprochen, wie eine Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien ergab. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf einem guten Niveau ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Darüber hinaus hat die Redaktion 3 positive Signale und keine negativen Signale identifiziert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Givaudan im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,83 Prozent erzielt, was 21,19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -5,36 Prozent, und Givaudan liegt aktuell 21,19 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Givaudan liegt bei 35, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 28,85) über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Givaudan daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Givaudan liegt bei 52,15, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,73, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt wird das Rating als "Neutral" bewertet.