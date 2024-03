Givaudan Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan SA":

Givaudan-Aktie: Analyse und Bewertung

Die Givaudan-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,97 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,4 Prozent. In der Kategorie Dividende erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Chemikalien"-Branche.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass die Givaudan-Aktie mit einem Wert von 38,32 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 30 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Chemikalien". Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie basierend auf fundamentalen Kriterien ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Givaudan-Aktie liegt bei 3,97, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 28, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zum Aktienkurs aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Givaudan-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,66 Prozent erzielt. Dies liegt 37,04 Prozent über dem Durchschnitt der Branche und wird daher als Überperformance bewertet. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.